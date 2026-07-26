Москва26 июл Вести.Европейские страны хотят заполучить полный контроль за Балтикой, сообщил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заместитель командира отряда спецназа по военно-политической работе Балтфлота, подполковник Артем Валигура.

У них еще со времен Петра Первого щемило, что они потеряли [территории], потому что это главный выход в Балтику. Больше трехсот лет их это все еще щемит. И они хотят вернуть эти территории себе, заблокировав России выход в Балтику