Москва26 июлВести.Европейские страны хотят заполучить полный контроль за Балтикой, сообщил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заместитель командира отряда спецназа по военно-политической работе Балтфлота, подполковник Артем Валигура.
У них еще со времен Петра Первого щемило, что они потеряли [территории], потому что это главный выход в Балтику. Больше трехсот лет их это все еще щемит. И они хотят вернуть эти территории себе, заблокировав России выход в Балтикуотметил он
Силы Балтфлота обеспечивают безопасность акватории. Морская авиация помогает в сопровождении иностранных судов. Также проводится тщательный досмотр кораблей.
Когда корабль, будь то гражданский или военный, то он досматривается боевыми водолазамиотметил Валигура
Ранее автор ИС "Вести" Евгений Попов показал, как российский Ка-27 сопровождает прибывший из Сингапура танкер.