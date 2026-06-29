Москва29 июн Вести.Полноценная морская блокада в Балтийском регионе маловероятна, так как это серьезное нарушение международного права и вид агрессии.

Об этом ИС "Вести" рассказал старший научный сотрудник отдела Института геополитических и региональных исследований БФУ имени И.Канта Вадим Войников.

По его словам, участились случаи задержания судов, перевозящих российскую нефть, но не из-за теневого флота, а по другим причинам, к которым относится нарушение международных правил или подозрения в подлинности флага.

Говорить о какой-то полноценной блокаде, в том числе морской, сейчас не приходится. Потому что морская блокада – это серьезное международно-правовое нарушение. Это один из видов агрессии, я не думаю, что наши соседи на это пойдут. Что касается свободы судоходства на Балтике, это отдельная история. Мы можем наблюдать некоторые ситуации, когда задерживаются суда. Это не российские суда, это суда, которые участвуют в транспортировке российской нефти. На самом деле они не относятся к теневому флоту, и их, в принципе, реально задерживают по совсем другим причинам. В большинстве случаев эти задержания имеют место в том случае, когда действительно эти суда или их судовладельцы нарушают те или иные международные правила, когда есть подозрения в подлинности флага, когда есть какие-то другие причины, но формально это ничего не имеет общего с включением этих судов в теневой флот. Здесь нужно, к каждой ситуации относиться индивидуально пояснил Войников

Эксперт пояснил, что большая часть стран Балтийского региона не идут на откровенные нарушения, а находят в рамках существующего режима изъяны и пытаются использовать их для решения политических задач.

Ранее сообщалось, что на Балтике расширяется ограничение свободы судоходства для судов, заходящих в РФ.