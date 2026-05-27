"Успокойтесь, наконец": эксперт ответил странам Прибалтики, ожидающим атак от РФ Эксперт Ходаренок назвал ересью слова о "гибридной войне" РФ в Прибалтике

Москва27 мая Вести.Военный эксперт Михаил Ходаренок в интервью ИС "Вести" назвал ересью заявления представителей прибалтийских стран о якобы подготовке России к гибридной войне.

Страны Прибалтики обвинили Россию в подавлении сигнала GPS в акватории Балтийского моря и заподозрили РФ в подготовке к гибридной войне.

Поскольку противник использует глобальную систему позиционирования для наведения высокоточного оружия, разумеется, средствами РЭБ ставятся помехи. Сигнал достаточно мощный, и доходя, например, до побережья Балтийского моря этот сигнал не прекращает свое распространение… В чем первопричина-то? Прибалтийские страны поставляют Украине беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты различного назначения. Но что же вы удивляетесь потом, если Россия ставит организованные помехи системе глобального позиционирования? Это совершенно нормальное действие с нашей стороны. Так что причины вашего удивления совершенно непонятны объяснил эксперт

Ходаренок добавил, что заявления о подготовке России к гибридной войне со странами Прибалтики также не имеют никаких оснований.

Назовите хоть один признак подготовки России к вторжению в прибалтийские страны. Нет таких признаков. Несут всякую ересь в отношении гибридных атак и различного рода вредительства с нашей стороны… Так и хочется сказать – успокойтесь же вы, наконец сказал эксперт

НАТО разрабатывает командную структуру, которую можно будет оперативно развернуть у берегов Балтийского моря, сообщал ранее Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.