Reuters: НАТО готовит 60-тысячную армию у берегов стран Балтии

Москва26 мая Вести.НАТО разрабатывает командную структуру, которую можно будет оперативно развернуть у берегов Балтийского моря, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Речь идет о переназначении германо-нидерландского корпуса, штаб которого сейчас находится в Мюнстере. В военное время он должен будет направиться в Латвию и Эстонию.

В полностью боеспособном состоянии армейский корпус обычно командует тремя дивизиями или от 40 до 60 тыс. военнослужащих. В мирное время он, как правило, существует в виде минимальной командной структуры со специализированными подразделениями, такими как артиллерия, противовоздушная оборона и медицинское обеспечение, что позволяет оперативно перебрасывать войска при необходимости указано в статье

Ранее издание Spiegel со ссылкой собственные источники сообщило, что США планируют снижать свой вклад в деятельность НАТО.