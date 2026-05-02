"Перебрасывают все, что не приколочено": ФРГ создает танковую бригаду в Литве Bild: Германия спешно формирует в Литве новую танковую бригаду

Москва2 мая Вести.Германия ускоренно формирует новую танковую бригаду в Литве и перебрасывает туда силы "любой ценой", пишет немецкая газета Bild.

Речь идет о создании так называемой "танковой бригады 45", ее штаб уже размещен в Вильнюсе. Министр обороны Германии Борис Писториус, по информации газеты, принял решение о переброске около 5 тысяч немецких военнослужащих на восточный фланг НАТО.

Согласно данным издания, в Литву ускоренно отправляются техника и личный состав, в том числе те ресурсы, которые раньше не планировалось передислоцировать.

Все, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду говорится в сообщении

Полной боеготовности подразделение должно достичь к 2027 году. По данным Bild, обещание создать боеготовую бригаду в Литве к концу 2027 года требуется выполнить "любой ценой".

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц в прямом эфире не смог ответить на вопрос, что хорошего он сделал на своем посту для граждан Германии.