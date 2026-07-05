МО ФРГ не исключило призыв новобранцев для доукомплектования бригады в Литве

В Германии допустили принудительный призыв новобранцев для переброски в Литву МО ФРГ не исключило призыв новобранцев для доукомплектования бригады в Литве

Москва5 июл Вести.Министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва на военную службу для доукомплектования немецкой бригады, размещенной в Литве.

По словам главы военного ведомства, подразделению не хватает менее тысячи военнослужащих – прежде всего рядового состава и военных специалистов.

В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячи сказал Писториус в интервью газете Bild

Министр отметил, что большая часть подразделения состоит из добровольцев.

Ранее Писториус уже сообщал о нехватке личного состава для формирования бригады бундесвера в Литве. Планируется, что к концу 2027 года там будут постоянно размещены около 5 тысяч немецких военнослужащих.