Москва5 июлВести.Министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва на военную службу для доукомплектования немецкой бригады, размещенной в Литве.
По словам главы военного ведомства, подразделению не хватает менее тысячи военнослужащих – прежде всего рядового состава и военных специалистов.
В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячисказал Писториус в интервью газете Bild
Министр отметил, что большая часть подразделения состоит из добровольцев.
Ранее Писториус уже сообщал о нехватке личного состава для формирования бригады бундесвера в Литве. Планируется, что к концу 2027 года там будут постоянно размещены около 5 тысяч немецких военнослужащих.