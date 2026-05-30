Министр обороны Литвы похвалился военным бюджетом и войсками НАТО Глава МО Литвы рассказал в Азии о военном бюджете и войсках НАТО

Москва30 мая Вести.Министр обороны Литвы Робертас Каунас на азиатском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре рассказал о рекордных расходах страны на оборону и размещении на литовской территории бригады вооруженных сил Германии.

В этом году Литва тратит 5,38 % ВВП на оборону, что в настоящее время является самой высокой долей в НАТО​​​. сказал он

Министр сообщил, что Вильнюс создает первую национальную армейскую дивизию, а Германия размещает в Литве полноценную боевую бригаду. Он подчеркнул, что это первое постоянное передовое развертывание немецких войск за рубежом со времен холодной войны, и добавил, что Литва строит для них необходимую инфраструктуру и полигоны.

Каунас заявил, что высокий уровень военных расходов и присутствие сил НАТО в стране необходимы Литве для обеспечения безопасности на фоне давления со стороны "крупного соседа". Он также рассказал о сотрудничестве с партнерами, которые, по его словам, сталкиваются с похожим давлением, в том числе с Тайванем.

Министр отметил, что Литва продолжает взаимодействовать с такими партнерами в рамках своей политики "одного Китая" по вопросам киберустойчивости, всеобщей обороны и готовности общества.

Кроме того, Каунас сообщил, что Литва укрепляет оборонно-промышленную базу. По его словам, до 2028 года в стране планируется запустить новые производственные линии по выпуску боеприпасов, беспилотников и тяжелой техники.

Глава литовского Минобороны также заявил о необходимости наладить в Литве производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Он подчеркнул, что страна вновь осознала важность такого промышленного производства, а также создания возможности надежного стратегического удара по тыловой зоне любого противника.