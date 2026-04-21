Москва21 апрВести.Германия переориентировала свою экономику на производство вооружения, чтобы выйти из затяжного экономического кризиса. Однако самой стране такое количество оружия не нужно, сообщил в интервью ИС "Вести" районный депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин.
По его словам, на сегодняшний день большой запрос на продукцию военно-промышленного комплекса приходит из других стран Европы.
Сейчас запрос на вооружение большой в Европе, так как необходимо вооружение на Украину отправлять… На самом деле, столько вооружения самой Германии не нужно… Я знаю некоторые предприятия, которые перебазировались. Они были базированы на автомобилестроении, и они перебазировались на вооружение, на оборонку, так как у них заказов стало намного меньшеобъяснил Савин
Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с британским производителем беспилотных надводных аппаратов Kraken запустил серийное производство дронов, которые будут использоваться в военной и гражданской сферах.