Немецкий депутат заявил о большом спросе на производство вооружения в Европе Депутат Савин: экономика ФРГ переключилась на производство оружия ради Европы

Москва21 апр Вести.Германия переориентировала свою экономику на производство вооружения, чтобы выйти из затяжного экономического кризиса. Однако самой стране такое количество оружия не нужно, сообщил в интервью ИС "Вести" районный депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин.

По его словам, на сегодняшний день большой запрос на продукцию военно-промышленного комплекса приходит из других стран Европы.

Сейчас запрос на вооружение большой в Европе, так как необходимо вооружение на Украину отправлять… На самом деле, столько вооружения самой Германии не нужно… Я знаю некоторые предприятия, которые перебазировались. Они были базированы на автомобилестроении, и они перебазировались на вооружение, на оборонку, так как у них заказов стало намного меньше объяснил Савин

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с британским производителем беспилотных надводных аппаратов Kraken запустил серийное производство дронов, которые будут использоваться в военной и гражданской сферах.