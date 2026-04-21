Немецкий депутат заявил о слабости автомобильной промышленности в Германии Немецкий депутат Савин: автоиндустрия Германии не может конкурировать с Китаем

Москва21 апр Вести.Автомобильная промышленность в Германии, которая хотела переориентироваться на производство электромобилей, не смогла конкурировать с китайскими производителями. Об этом районный депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин рассказал в интервью ИС "Вести".

Главной причиной этого стали высокие цены на энергоносители в Германии, отметил он.

Автомобильная индустрия в Германии, которая хотела перебазироваться на электроавтомобили, не смогла конкурировать с китайскими производителями, так как цены на энергоресурсы, энергоносители в Германии очень высокие… Автомобильная индустрия очень-очень слаба на данный момент в Германии. Скажем, концерн Ford, он уже два года закрыл свою фабрику в Саарлуисе, … остался только в Кельне. Также концерн Opel был куплен три года назад французской фирмой Peugeot рассказал Савин

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Германия самостоятельно навлекла на себя энергетический кризис из-за отказа от российской энергетики.