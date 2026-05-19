Москва19 мая Вести.Автопромышленность Германии испытывает проблемы с поставками полупроводников из-за введенных Евросоюзом (ЕС) антироссийских санкций, сообщает издание Handelsblatt.

ЕС включил китайскую компанию Yangjie в 20‑й пакет антироссийских санкций. Г лава поставщика комплектующих Components at Service Доминик Цилльнер отметил, что потеря Yangjie серьезно бьет по автопрому.

Yangjie сумела заменить компанию Nexperia - другого производителя полупроводников, который так и не восстановил поставки в Европу из-за действий властей Нидерландов.

Для автоиндустрии Германии поставка чипов снова становится более сложной задачей отмечает издание

Представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт рассказал ИС "Вести", что немецкая экономика столкнулась с большим дефицитом авиационного топлива. По словам политика, из-за конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива стоимость керосина в Германии выросла в два раза.