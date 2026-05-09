Bild: Литва ввела налоговые преференции для военных из Германии

Власти Литвы завлекают немецких солдат в страну налоговыми льготами Bild: Литва ввела налоговые преференции для военных из Германии

Москва9 мая Вести.Власти Литвы ввели систему налоговых преференций для солдат Вооруженных сил Германии, находящихся в республике на постоянной основе.

Среди предоставленных льгот – беспошлинные покупки и возврат НДС при приобретении дорогостоящих товаров, сообщает немецкая газета Bild.

В публикации отмечается, что "налоговый подарок XXL от литовцев … работает через так называемую SOFA-Card – специальную карту для солдат НАТО".

С ее помощью (немецкие – прим. ред.) солдаты в Литве могут вернуть литовский НДС (21%) на многие покупки, такие как iPhone, мебель, автомобили и бензин пишет издание

Отмечается, что для личного состава ВС ФРГ уже функционируют специализированные магазины беспошлинной торговли, где цены на товары повседневного спроса, напитки и сигареты значительно ниже рыночных.

Как подчеркивает Bild, "налоговые подарки" для солдат бундесвера раздаются на фоне недавнего повышения налогов для самих граждан Литвы, вызванного увеличением военных расходов.

Ранее сообщалось, что Германия ускоренно формирует новую танковую бригаду в Литве из своих солдат, планируя достичь полной боеготовности подразделения к 2027 году "любой ценой".