Москва22 июнВести.Глава Минобороны Германии Борис Писториус подтвердил планы страны перебросить 5 тысяч немецких военнослужащих в Литву. Его слова приводит пресс-служба литовского Минобороны.
Речь идет о расширении дислоцирующейся в Литве 45-й бригады немецкого Бундесвера Lietuva.
В 2027 году мы достигнем полной готовности бригады, и 5 тысяч немецких солдат будут дислоцированы в Литвезаявил Писториус
Ранее издание Politico сообщало, что Германия начала размещение 5 тысяч своих военнослужащих на территории Литвы на границе с Белоруссией.