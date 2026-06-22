Минобороны ФРГ подтвердило намерение отправить 5 тысяч военных в Литву

В Минобороны Германии подтвердили планы отправить 5 тысяч военных в Литву Минобороны ФРГ подтвердило намерение отправить 5 тысяч военных в Литву

Москва22 июн Вести.Глава Минобороны Германии Борис Писториус подтвердил планы страны перебросить 5 тысяч немецких военнослужащих в Литву. Его слова приводит пресс-служба литовского Минобороны.

Речь идет о расширении дислоцирующейся в Литве 45-й бригады немецкого Бундесвера Lietuva.

В 2027 году мы достигнем полной готовности бригады, и 5 тысяч немецких солдат будут дислоцированы в Литве заявил Писториус

Ранее издание Politico сообщало, что Германия начала размещение 5 тысяч своих военнослужащих на территории Литвы на границе с Белоруссией.