"Никто не вступится за прибалтийские эмираты": Ходаренок о применении ЯО Ходаренок: в случае ядерного удара РФ никто не вступится за Прибалтику

Москва22 мая Вести.Возможные ядерные удары РФ по Прибалтике не повлекут никакого ответа со стороны Запада. Такое мнение ИС "Вести" озвучил полковник, военный эксперт Михаил Ходаренок, комментируя высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о "жестком ответе" на потенциальное применение Россией ЯО в отношении прибалтийских республик.

Он добавил, что из Вашингтона будут с интересом наблюдать за этим процессом.

Что касается ядерного оружия, опять-таки, вот как [генсек НАТО Марк] Рютте сказал: "Да если они там применят, да мы дадим сокрушительный удар". Так вот, по моему глубокому убеждению, ничего вы там не дадите, никто не вступится за ваши "прибалтийские эмираты" и так далее, и тому подобное. И ваша пятая статья не сработает, а из Вашингтона даже будут с интересом наблюдать за этим процессом заявил Ходаренок

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник назвал условия, в которых Россия может применить ядерное оружие.