Рютте: последствия применения ядерного оружия будут разрушительными

Москва21 мая Вести.Последствия гипотетического применения Россией ядерного оружия окажутся разрушительными. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он подчеркнул, что представители военного блока следят как за динамикой боевых действий на Украине, так и за проходящими на территории Белоруссии учениями по подготовке и применению ядерных сил.

Они (в России – прим. ред.) понимают, что если это произойдет (использование ядерного оружия в контексте продолжения украинского конфликта – прим. ред.), — последствия будут катастрофическими заявил Рютте в ходе пресс-конференции, аудиозапись которой опубликована на сайте Североатлантического альянса

Ранее Министерство обороны России сообщило о планах провести с 19 по 21 мая учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях потенциального конфликта.

Участники маневров — 64 тысячи военнослужащих — отработают приведение в боеготовность соединений ядерных сил, их обеспечение, а также пуски баллистических и крылатых ракет.

20 мая Минобороны Белоруссии обнародовало видео тренировки частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.