Москва21 маяВести.Возможность применения ядерного оружия в украинском конфликте становится все выше. Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Он обозначил условие, при котором это состоится.
Если наиболее уязвимые и наиболее важные места в стране будут под угрозой, то, я думаю, что такое вооружение будет применено… В конце концов американцы применили в Японии ядерное оружие и Россия буквально на днях провела учения с использованием стратегического ядерного вооружения, поэтому эта система вполне готова к использованиюсказал он
ВС РФ с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В них принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.