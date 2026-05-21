Названо условие, при котором ядерное оружие будет применено на Украине Мирошник: вероятность применения ядерного оружия на Украине становится выше

Москва21 мая Вести.Возможность применения ядерного оружия в украинском конфликте становится все выше. Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он обозначил условие, при котором это состоится.

Если наиболее уязвимые и наиболее важные места в стране будут под угрозой, то, я думаю, что такое вооружение будет применено… В конце концов американцы применили в Японии ядерное оружие и Россия буквально на днях провела учения с использованием стратегического ядерного вооружения, поэтому эта система вполне готова к использованию сказал он

ВС РФ с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В них принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.