Мирошник: международной реакции на удар по ЗАЭС, вероятнее всего, не будет

Москва1 июн Вести.Международной реакции на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС, если речь идет о западных странах, скорее всего, не будет. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

МАГАТЭ сегодня подчеркивает, что… был преднамеренный удар [по ЗАЭС]. Россия, которая контролирует сама Запорожскую атомную электростанцию, не имела ни малейших оснований для того, чтобы наносить какого-то рода подобные удары, поэтому здесь подход лежит на поверхности. И международная реакция, если замыкаться исключительно на западную реакцию, то ее, вероятнее всего, не будет заявил Мирошник

Ранее Мирошник заявил, что ЕС не собирается реагировать на военные преступления киевского режима. К ним он отнес и атаку по колледжу в Старобельске, и обстрел ЗАЭС.