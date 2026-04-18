Москва18 апр Вести.Европа если и сможет установить блокаду, то только в узких местах. Например, перекрыть Датские проливы. Об этом ИС "Вести" заявил научный сотрудник Национального исследовательского ИМЭМО им. Е. М. Примакова Илья Крамник.

Эксперт отметил, что стран, способных действительно установить серьезную блокаду, единицы и государства ЕС к ним не относятся.

Блокада должна быть действительная. Это старое положение международных декларации, вот что, собственно, там действительно должна производиться соответствующая остановка, досмотр, там, арест судов. А на то, чтобы объявить действительной блокаду, ну, по пальцам одной руки можно пересчитать страны, которые способны это сделать. И свободные пальцы останутся… это Штаты, это Китай, Соединенная Европа, я, кстати, уже сомневаюсь, что она может установить где-то блокаду, кроме каких-то узких мест, типа там попытаться, например, заблокировать Балтику, и то как бы успех не гарантирован… если только физически перекрыть проливы, там датские, например сказал он

Ранее Крамник называл главное новаторство блокады Ормузского пролива. По его словам, все дело в технологиях, которые позволяют сделать ее более избирательной и с минимальным вмешательством в процесс.