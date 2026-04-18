Москва18 апр Вести.Развитие технологий позволяет сделать блокаду Ормузского пролива более избирательной. Об этом ИС "Вести" заявил научный сотрудник Национального исследовательского ИМЭМО им. Е. М. Примакова Илья Крамник.

Эксперт сравнил современные технологические средства с применением радаров во времена Второй мировой войны и использованием спутников в 1960-е.

Нынешний, так сказать, уровень развития технологий позволяет очень точечно сортировать агнцев от козлищ, ну, с точки зрения каждого конкретного блокирующего государство и пропускать тех, кто нравится, блокировать тех, кто не нравится, так сказать, с минимальным приложением усилий. Чем это отличается от ситуации, скажем, ну, 80 лет назад? Там Вторая мировая, когда уже был радар, например, но радар этот не позволял получить ответ на то, что ты на нем видишь, что ты видишь на радаре. Какое конкретно судно перед тобой. В любом случае требуется… физическое наблюдение этого судна непосредственное, а чаще и высадка на него, чтобы удостовериться, что это точно тот, за кого он себя пытается выдать… с очень развитым спутниковым слежением, которое значительно усовершенствовалось по сравнению даже с временами сорокалетней давности, не говоря о периоде там зари спутниковой эры 1960-х. Можно с очень высокой точностью, там больше 90%, установить, что за конкретное гражданское судно ты наблюдаешь и есть у тебя интерес его тормозить или нет. Поэтому можно делать такую избирательную блокаду, типа этих пропускаем, они хорошие, а этих тормозим. Соответственно, они бяки, они нам не платят, они возят там чужой груз, который мы не хотим пропускать, и так далее, и тому подобное. Вот это, наверное, главная новация объяснил он

Ранее президент США Дональд Трамп предупреждал, что любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады Ормузского пролива Соединенными Штатами, будет немедленно уничтожен. Он заверил, что система уничтожения будет задействована такая же как и та, которая используется для борьбы с наркоторговцами.