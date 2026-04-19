Москва19 апр Вести.У России недостаточное количество надводного флота для осуществления морской блокады в крупных масштабах. Такое мнение ИС "Вести" выразил научный сотрудник Национального исследовательского ИМЭМО им. Е. М. Примакова Илья Крамник.

В качестве примера он привел неудачную попытку блокады украинских портов на Черном море в 2022 году.

У нас, к сожалению, недостаточное количество надводного флота, который мог бы эту задачу осуществлять вот где-то в таких достаточно крупных масштабах. Опять же, что-то ограниченное заблокировать, ну, наверное, можно, и то как бы есть соответствующие риски. Вот мы видим, что физическая блокада, например, доступа к украинским портам, она Черноморскому флоту не удалась. Приходится идти на некоторые компромиссы в части судоходства. Поскольку там теоретически, наверное, можно было бы, но заблокировать так, чтобы никто не ходил ни в Одессу, ни из нее объяснил эксперт

В качестве еще одной причины, по которой, по его мнению, Россия не решается на блокаду, Крамник назвал опасения, связанные с безопасностью судоходства в Черном море.

Но нет никакой возможности в этом случае гарантировать безопасность судоходства из Новороссийска. Притом там речь даже не пойдет о том, что там украинские безэкипажные катера всех утопят. Нет, конечно. Но повторюсь, здесь важен именно страх. То есть одно судно потопят, там пять-шесть получит повреждения, и все, количество желающих идти и возить грузы резко сократится. Нам это не надо, поэтому вот на компромисс приходится идти добавил Крамник

Ранее сообщалось, что Европа также не сможет позволить себе масштабную морскую блокаду, а может заблокировать лишь узкие места, например, Датские проливы. Крамник отметил, что страны, действительно способные на крупную блокаду, можно пересчитать по пальцам одной руки.