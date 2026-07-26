Командир батареи "Бастион" рассказал о контроле за проливами на Балтике

Комплексы "Бастион" помогают сохранять контроль за безопасностью на Балтике Командир батареи "Бастион" рассказал о контроле за проливами на Балтике

Москва26 июл Вести.Ракетные комплексы "Бастион" на побережье Балтийского моря в Калининградской области помогают обеспечивать контроль за безопасностью на Балтике. Автор ИС "Вести" Евгений Попов побывал на месте дислокации, отсюда комплексы "Бастион" выходят на позиции для отслеживания обстановки.

Бастионы развернули на балтийском берегу в 2016 году не столько как пилюлю от фантомных болей соседей, но в качестве ответа на увеличение сил НАТО в регионе. Установка позволяет контролировать балтийские проливы - вплоть до западных берегов Швеции уточнил Попов

Командир батареи "Бастиона" с позывным Машук отметил, что при возникновении угроз экипаж комплекса действует автономно.

Если отсутствует связь с машиной боевого управления, то все происходит отсюда: самостоятельно вбиваются показания, данные по цели, курс, скорость, координаты, широта, долгота. Здесь вбиваются [данные] и производится пуск пояснил он

Военный также пояснил, что российская сторона готова к любым действиям со стороны недоброжелателей.

Разведка не спит, мы все знаем, что они делают, мы готовы к любым их действиям. Маршрут готов указал Машук

По словам журналиста Попова, развертывание на Балтике береговых ракетных комплексов "Бастион" нивелирует угрозы тех стран, которые считают, что Балтика является внутренним морем НАТО.

В шахты "Бастиона" загружаются ракеты "Оникс". Они поражают, как наземные, так и морские цели на расстоянии до 500 км. То есть береговой комплекс уже давно не противокорабельный, для него любая цель является достижимой подчеркнул Попов

Ранее стало известно, что проход учебного корабля России "Перекоп" вызвал нервную реакцию у сил НАТО.