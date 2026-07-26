Москва26 июл Вести.Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" осуществил проход через датский пролив Большой Бельт. За проходом российского судна с курсантами с воздуха наблюдали разведывательные вертолеты НАТО, сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Кадры, которых еще не было в эфире: учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" проходит через датский пролив Большой Бельт. Здесь [на видео] хорошо узнаваемый одноименный мост. Вертолеты - разведчики НАТО налетели, как саранча, и даже дверь открыли для лучшего обзора. Нервничают. Хотя на борту "Перекопа" еще курсанты - будущие штурманы ВМФ России отметил он

Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что "Перекоп" отправился в дальний штурманский поход для проведения практики с курсантами. В начале июля корабль вышел в море из Балтийска. Дальний штурманский поход учебного корабля продлится до середины декабря 2026 года.