Москва3 июл Вести.Российский корвет "Сообразительный" отогнал корабль береговой охраны Германии от нефтяного танкера Kira K в Балтийском море. Об этом сообщило издание Iltalehti.

По информации журналистов, это произошло утром 30 июня в проливе Фемарн-Бельт, который расположен между немецким островом Фемарн и датским островом Лолланн. Отмечается, что, когда судно проходило через пролив, к нему приблизился корабль немецкой береговой охраны Bayreuth.

Как рассказал наблюдавший за инцидентом исследователь международной организации Greenpaece (деятельность организации признана нежелательной в РФ) Майка Мараренса, российский корвет не сопровождал танкер с самого начала, а на высокой скорости приплыл к нему на помощь с востока и позже вышел на связь с моряками ФРГ.