Кит, спасенный у берегов Германии, начал передавать данные с трекера Bild: трекер кита, которого спасли у берегов Германии, начал передачу данных

Москва2 мая Вести.Устройство слежения, которые прикрепили к телу горбатого кита Тимми, спасенного с мелководья у балтийского побережья Германии и доставленного в Северное море, начало передачу данных. Об этом сообщает издание Bild.

Примерно в 70 километрах к северу от датского города Скаген Тимми выпустили с баржи. Спасательная служба продолжает наблюдать за его передвижениями с помощью трекера, зафиксированного на туше.

По данным Bild, трекер начал передачу данных около 15.45 (16.45 мск - прим. ред.) говорится в сообщении газеты

Как уточняет Bild, трекер на теле кита передает сигнал не постоянно, а лишь время от времени. Возможно, устройство получило повреждения, когда животное сгружали с баржи в море. Тем не менее по имеющимся от трекера данным, можно сделать вывод, что кит движется в правильном направлении.

Уникальная операция по спасению Тимми, длившаяся более месяца, успешно завершилась в водах Северного моря. Еще 23 марта кита обнаружили на песчаной отмели у Тиммендорфер-Штранд. Позже его доставили на специальной барже в воды с достаточной глубиной.