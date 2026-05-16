Обнаруженный у берегов Дании мертвый кит оказался Тимми Bild: спасенный на мелководье в ФРГ кит Тимми погиб у берегов Дании

Москва16 мая Вести.Мертвый кит, который был обнаружен у датского острова Анхольт в Северном море, — это горбатый кит по кличке Тимми, до этого неоднократно застревавший у берегов ФРГ в Балтийском море и позже выпущенный на глубину. Об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на Датское ведомство по охране окружающей среды.

Датские эксперты установили, что прибитый к берегу острова Анхольт мертвый горбатый кит - это именно Тимми. На его теле был обнаружен трекер, уточняет газета. Сейчас это устройство слежения находится у датского правительства.

Как объяснил специалист, передатчик, который был закреплен на спинном плавнике, не заметили сразу сразу из-за того, что мертвый кит сначала лежал на боку, после чего перевернулся на спину. Поставил точку в этом вопросе только повторный осмотр.

Смерть Тимми также подтвердил министр окружающей среды земли Мекленбург - Передняя Померания Тилль Бакхаус. Он указал на необходимость извлечь из произошедшего максимальные уроки и на их основе строить действия в будущем.

Теперь совместно с датскими властями будет решаться вопрос о том, что делать с тушей погибшего кита дальше.

В марте 15-тонный кит был обнаружен на песчаной отмели в Германии. Несколько недель он почти неподвижно провел на мелководье, и экологи считали, что животное обречено. Однако в конце апреля волонтеры смогли погрузить кита на баржу и выпустить в Северное море.