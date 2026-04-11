Focus: в ФРГ могут пустить останки застрявшего на Балтике кита на биодизель

Москва11 апр Вести.Останки горбатого кита, который застрял на мелководье в Балтийском море у берегов Германии, после его гибели могут использовать для производства углеродно-нейтрального топлива для электростанций или высококачественного биодизеля. Об этом сообщил журнал Focus.

По данным журналистов издания, как только специалисты констатируют смерть кита, специализированная компания SecAnim займется транспортировкой и переработкой его туши, которая предварительно будет направлена на вскрытие.

Уточняется, что заказ на проведение соответствующих работ уже разместило министерство окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания.

SecAnim сможет затем получить из останков кита углеродно-нейтральное топливо для электростанций или высококачественный и экологически чистый биодизель говорится в публикации

Кита обнаружили 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд в Германии, с того момента спасатели пытаются ему помочь. 5 апреля телерадиокомпания NDR сообщила, что у кита зафиксировали ранее не замеченные следы повреждения от корабельного винта. По оценке экспертов, у кита почти нет шансов на выживание.