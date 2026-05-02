© Горбатые киты защищают других морских животных от косаток. Учёные пока не могут объяснить этот феномен., Globallookpress

Москва2 мая Вести.Горбатый кит по имени Тимми, который неоднократно оказывался на берегу у балтийского побережья Германии, был освобожден и возвращен в Северное море. Это стало возможным благодаря финансированию двух предпринимателей, которые оплатили строительство баржи для транспортировки кита на волю. Об этом 2 мая сообщило агентство DPA на своей странице в соцсети X.

Волонтёр, сопровождавший кита во время транспортировки, сообщил, что к 10.00 по московскому времени животное уже не было на барже. Утром судно находилось в проливе Скагеррак, примерно в 70 километрах от мыса Скаген. Эксперты отмечают, что на видеозаписях с дронов периодически появлялось животное, плавающее в воде, но пока невозможно с полной уверенностью сказать, что это был освобожденный кит.

Морской биолог Фабиан Риттер выразил обеспокоенность относительно состояния Тимми. По его словам, длительное пребывание на мелководье может негативно сказаться на способности дельфина плавать и нырять. Кроме того, во рту Тимми могут остаться фрагменты рыболовных сетей, что затруднит его питание.

В организации Whale and Dolphin Conservation выразили серьезную обеспокоенность за жизнь кита, оценив его шансы на выживание как крайне низкие. Они отметили, что спасение возможно лишь в случае, если кит сможет вернуться в Северную Атлантику и успешно адаптироваться к жизни в этом регионе на долгосрочной основе.