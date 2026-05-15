Спасенный с мелководья в Германии кит, вероятно, погиб в Северном море

Москва15 мая Вести.Власти Дании предполагают, что найденный на берегу мертвый кит может оказаться ранее спасенным с мелководья в Германии горбатым китом Тимми, пишет немецкое издание Bild.

В марте 15-тонный кит был обнаружен на песчаной отмели в Германии. Несколько недель он почти неподвижно провел на мелководье, и экологи считали, что животное обречено. Однако в конце апреля волонтеры смогли погрузить кита на баржу и выпустить в Северное море.

По данным датских властей, мертвого кита нашли на побережье острова Анхольт в Северном море.

Они предполагают, что это именно Тимми, однако окончательно животное еще не опознали. К мертвому киту приближаться опасно, так как при разложении тела накапливаются газы, которые могут взорваться.

В начале мая СМИ сообщали, что спасенный кит начал передавать данные с трекера.