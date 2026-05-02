Застрявшего на балтийском мелководье горбатого кита успешно выпустили в море В Северном море выпустили на свободу кита, спасенного с мелководья в Германии

Москва2 мая Вести.Уникальная операция по спасению горбатого кита, длившаяся более месяца, успешно завершилась в водах Северного моря. Животное, обнаруженное еще 23 марта на песчаной отмели у немецкого побережья в Тиммендорфер-Штранд, было транспортировано на специальной барже в глубокие воды. Как следует из трансляции телекомпании News5, в настоящий момент "кит находится за пределами баржи и выпускает фонтаны теплого воздуха".

По данным издания Bild, "кита выпустили из баржи примерно в 70 километрах к северу от прибрежного датского города Скаген". За состоянием млекопитающего специалисты следят с помощью специального датчика. Одна из инициаторов операции Карин Вальтер-Моммерт пояснила, что в данный момент "спасатели ожидают стабилизации работы трекера", чтобы убедиться в успешной адаптации животного в естественной среде.