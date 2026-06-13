Волонтеры рассказали об операции по спасению горбатого кита у острова Кильдин Волонтеры поделились подробностями спасения кита в Мурманской области

Москва13 июн Вести.В Мурманской области завершилась операция по спасению горбатого кита, который несколько дней провел, опутанный рыбацкими сетями. Волонтеры поделились подробностями мероприятия. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Животное не могло освободиться самостоятельно и сильно пострадало от натянутых веревок.

Как только спасателям разрешили приступить к работе, они сразу отправились на место. Руководитель операции Антон Юрманов рассказал, что веревку удалось снять с первой попытки, а вся процедура заняла меньше часа.

Анастасия Куница, сотрудница Мурманского арктического университета, назвала прошедшую операцию идеальной.

Все прошло идеально цитирует Анастасию Куницу "Звезда"

12 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регион приедет команда спасателей "Друзья океана" с Сахалина, у которых есть успешный опыт спасения китов из сетей.