ФСБ примет участие в операции по спасению горбатого кита у острова Кильдин

В Мурманской области к спасению кита присоединится Погрануправление ФСБ ФСБ примет участие в операции по спасению горбатого кита у острова Кильдин

Москва12 июн Вести.В Мурманской области к операции по спасению горбатого кита, запутавшегося в сетях у острова Кильдин, подключится Пограничное управление ФСБ РФ по Западному арктическому району. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Хочу отметить, что коллеги из Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району выделят своих специалистов для участия непосредственно в самой операции написал Андрей Чибис

Операцию по освобождению кита официально согласовали в Росприроднадзоре. Ученые Мурманского арктического университета, специалисты "Совета по морским млекопитающим" и добровольцы уже осмотрели животное - повреждения серьезные, ситуация непростая. Сегодня с Сахалина на помощь прилетит группа опытных спасателей "Друзья океана".

Отмечается, что сотрудники ФСБ не только примут участие в самой операции, но и проводят разъяснительную работу с судами, чтобы не создавать киту лишний стресс.

Чибис поблагодарил всех, кто включился в работу: правительство, ученых, пограничников, волонтеров и бизнес, который предоставил технику и помощь.