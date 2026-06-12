Москва12 июнВести.Есть новости по спасению горбатого кита у острова Кильдин, написал в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
По его словам, Росприроднадзор официально разрешил проведение операции по распутыванию животного, к которой уже идет активная подготовка.
Чибис рассказал, что специалисты Мурманского арктического университета совместно с экспертами "Совета по морским млекопитающим" и волонтерами детально оценили состояние кита.
Ситуация серьезная, есть глубокие повреждения, поэтому действовать нужно максимально профессиональнонаписал глава региона
Он также сообщил, что сегодня в Мурманскую область прибудет с Сахалина команда опытных спасателей "Друзья океана". По словам Чибиса, это профессионалы, у которых есть успешный опыт спасения китов из сетей.
Ранее сообщалось, что обнаруженный у острова Кильдин кит не может перемещаться из-за тугой веревки, которая сковывает его боковые плавники. Предположительно, он застрял в рыболовецких сетях.