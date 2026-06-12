Росприроднадзор разрешил операцию по спасению кита у острова Кильдин

Эксперты оценили состояние опутанного веревками горбатого кита у острова Кильдин Росприроднадзор разрешил операцию по спасению кита у острова Кильдин

Москва12 июн Вести.Есть новости по спасению горбатого кита у острова Кильдин, написал в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, Росприроднадзор официально разрешил проведение операции по распутыванию животного, к которой уже идет активная подготовка.

Чибис рассказал, что специалисты Мурманского арктического университета совместно с экспертами "Совета по морским млекопитающим" и волонтерами детально оценили состояние кита.

Ситуация серьезная, есть глубокие повреждения, поэтому действовать нужно максимально профессионально написал глава региона

Он также сообщил, что сегодня в Мурманскую область прибудет с Сахалина команда опытных спасателей "Друзья океана". По словам Чибиса, это профессионалы, у которых есть успешный опыт спасения китов из сетей.

Ранее сообщалось, что обнаруженный у острова Кильдин кит не может перемещаться из-за тугой веревки, которая сковывает его боковые плавники. Предположительно, он застрял в рыболовецких сетях.