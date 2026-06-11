Москва11 июнВести.Специалист по морским млекопитающим Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Дмитрий Глазов поделился с РИА Новости подробностями операции по спасению горбатого кита, обнаруженного у острова Кильдин в Мурманской области.
По его словам, млекопитающее - в опасности, оно не может перемещаться из-за тугой веревки, которая сковывает его боковые плавники. Предположительно, кит застрял в рыболовецких сетях.
У него веревкой к телу фактически примотаны оба боковых плавника, то есть он движется только за счет хвостового плавникапояснил Глазов
Он рассказал, что кит вполне упитан. Это говорит о том, что запутался он не так давно, однако сейчас петля не дает ему нормально маневрировать и, следовательно, нормально питаться.
Накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что специалисты фонда "Природа и люди", ученые ИПЭЭ РАН и Мурманского арктического университета уже провели мониторинг, оценили состояние кита и передали все данные в Росприроднадзор.
Как сообщает агентство, терпящего бедствие кита обнаружили 5 июня у полуострова Рыбачий туристы. Позже морское млекопитающее заметили у острова Кильдин.
Сейчас готовится спасательная операция с привлечением опытных специалистов с Сахалина. Ученые в свою очередь продолжат наблюдение и будут фиксировать возможные изменения.