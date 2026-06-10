Готовится операция по спасению кита, застрявшего в сетях около острова Кильдин

Около острова Кильдин спасают горбатого кита, запутавшегося в сетях Готовится операция по спасению кита, застрявшего в сетях около острова Кильдин

Москва10 июн Вести.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ситуацию с китом, терпящим бедствие около острова Кильдин.

В настоящее время известно, что горбатый кит оказался в опасности из-за того, что запутался в сетях.

Специалисты фонда "Природа и люди", ученые ИПЭЭ РАН и нашего Мурманского арктического университета уже провели мониторинг, оценили состояние кита говорится в сообщении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX.

Сведения были переданы в Росприроднадзор, сейчас идет подготовка к проведению спасательной операции.

Также Андрей Чибис подчеркнул, что для подобных ситуаций был создан и функционирует Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих.