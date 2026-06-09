Краснокнижный горбатый кит запутался в веревках у берегов Териберки

У берегов Териберки запутался в веревках горбатый кит Краснокнижный горбатый кит запутался в веревках у берегов Териберки

Москва9 июн Вести.Горбатый кит, занесенный в Красную книгу России, запутался в веревках у берегов села Териберка в Мурманской области, сообщает ТАСС.

На теле млекопитающего видны свежие раны.

На сегодня организован мониторинг, мы следим, где находится новый кит, который запутался в веревках у берегов Териберки рассказала агентству автор проекта гражданской науки "Киты Териберки" Татьяна Ефремова

По ее словам, сейчас кит "отъедается, жиреет, веревка натягивается", причиняя ему боль. Также у млекопитающего прижат плавник даже во время прыжков.

Ефремова предположила, что кит мог запутаться в рыболовных снастях. Специалисты ждут хорошей погоды, чтобы выйти в море и постараться помочь киту.