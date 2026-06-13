SHOT: спасен горбатый кит, застрявший в сетях у берегов Мурманской области

Горбатый кит спасен у острова Кильдин, его назвали Петром Великим SHOT: спасен горбатый кит, застрявший в сетях у берегов Мурманской области

Москва13 июн Вести.У берегов Мурманской области спасен горбатый кит, застрявший в сетях, пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, операцию по его освобождению от веревок провели волонтеры-спасатели из группы "Друзья Океана".

Спасен горбатый кит, застрявший в сетях у берегов Мурманской области. Его назвали Петром Великим говорится в публикации

Накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе ждут команду опытных спасателей "Друзья океана" с Сахалина, у которых есть успешный опыт спасения китов из сетей.

Также проходила информация, что к спасению кита у острова Кильдин присоединится Погрануправление ФСБ.