Москва13 июнВести.У берегов Мурманской области спасен горбатый кит, застрявший в сетях, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, операцию по его освобождению от веревок провели волонтеры-спасатели из группы "Друзья Океана".
Спасен горбатый кит, застрявший в сетях у берегов Мурманской области. Его назвали Петром Великимговорится в публикации
Накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе ждут команду опытных спасателей "Друзья океана" с Сахалина, у которых есть успешный опыт спасения китов из сетей.
Также проходила информация, что к спасению кита у острова Кильдин присоединится Погрануправление ФСБ.