"В это не верили": в истории застрявшего на Балтике кита Тимми появился просвет Застрявшего в бухте на Балтике кита Тимми погрузили на баржу

Москва28 апр Вести.Горбатого кита по кличке Тимми, который почти месяц назад застрял на мелководье на балтийском побережье Германии, смогли погрузить на баржу. Об этом следует из трансляции телеканала News5.

Днем 28 апреля волонтеры развернули кита с помощью тросов и оттянули его по вырытому желобу в сторону баржи. Таким образом волонтеры смогли погрузить Тимми на баржу.

То, во что еще несколько часов назад некоторые не верили, случилось: кит на барже, и, таким образом, путешествие может начинаться рассказал телеведущий

На кадрах телеканала запечатлено, как участники операции издают радостные крики.

Для спасения Тимми к барже должно прибыть буксирное судно. После этого начнется транспортировка млекопитающего.

За историей кита, которого назвали Тимми, следит весь мир. С конца марта молодой кит весом в 15 тонн находится на мелководье в бухте острова Пель на севере Германии. Застрявшее млекопитающее почти не могло двигаться, у него были замечены травмы, в том числе от рыболовецкой сети. Эксперты считали, что у него крайне мало шансов на выживание. Специалисты поливали кита водой. 20 апреля Тимми снялся с мели благодаря прибытию воды и два часа смог свободно плавать, но потом снова лег на песчаное дно у выхода к Висмарской бухте. После этого было решено попробовать спасти Тимми с помощью баржи.