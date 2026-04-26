В ФРГ применят стальной аквариум для спасения кита Тимми В Германии готовятся к финальному этапу операции спасения кита Тимми

Москва26 апр Вести.Специалисты в Германии приступили к финальному этапу операции спасения молодого горбатого кита Тимми, который застрял на мелководье Балтийского моря у берегов ФРГ. Об этом пишет газета Bild.

Сейчас власти ожидают прибытия специальной баржи, которая отбуксирует кита в Северное море. Судно должно прибыть в ночь с 26 на 27 апреля в порт Висмар. Затем кита поместят в конструкцию, которую можно описать как стальной аквариум.

Мы рады, что кит остался на месте в углублении. И это интересно: он развернулся на 90 градусов – и в правильном направлении. Похоже, он морально готовится к отплытию заявил министр окружающей среды региона Тилль Бакхаус

Кита Тимми обнаружили на мелководье в Балтийском море 23 марта. С тех пор специалисты пытались спасти животное. Состояние кита оценивается как тяжелое, однако он пригоден к транспортировке.