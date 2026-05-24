Туша оказавшегося у берегов Дании кита Тимми может взорваться в любой момент

Москва24 мая Вести.Туша горбатого кита по кличке Тимми, обнаруженного мертвым у датского острова Анхольт в Северном море, сильно раздулась из-за скопившихся газов и грозит разорваться в любой момент. Об этом сообщил исследователь китов Фабиан Риттер.

Биолог назвал ситуацию "почти неизбежной".

Внутреннее давление внутри туши постоянно растет, и в какой-то момент животное может взорваться с мощной силой приводит слова Риттера агентство DPA

Риск взрыва можно было снизить, вовремя проколов или вскрыв раздувшуюся тушу, но в ситуации с Тимми этот момент уже упущен, объяснил эксперт.

В марте 15-тонный кит был обнаружен на песчаной отмели в Германии. Несколько недель он почти неподвижно провел на мелководье, и экологи считали, что животное обречено. Однако в конце апреля волонтеры смогли погрузить Тимми на баржу и выпустить в Северное море. В середине мая туша кита была найдена у датского острова Анхольт.