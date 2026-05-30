Москва30 мая Вести.В четверг, 4 июня, на датском острове Анхольт специалисты приступят к вскрытию 12-метровой туши горбатого кита, получившего широкую известность под кличкой Тимми. Операция по извлечению животного с мелководья на берег была успешно завершена накануне.

Вскрытие начнется во второй половине дня и продлится около шести часов, сообщил агентству DPA Мортен Абильдстрём из Датского управления по охране окружающей среды. Эксперты намерены установить причины гибели кита, который на протяжении нескольких недель привлекал внимание волонтеров и спасателей.

Власти вновь обратились к населению с просьбой не приближаться к месту проведения работ, так как останки морского животного могут представлять биологическую опасность. Территория вокруг туши, вытянутой на пляж, уже огорожена сигнальной лентой.

Тимми был впервые замечен в марте у берегов Тиммендорфер-Штранд; несмотря на попытки экспертов и волонтеров спасти его, в начале мая животное было обнаружено мертвым у берегов Дании.