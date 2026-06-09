Bild: из останков кита Тимми, выброшенного на берег в Дании, сделают биодизель

Останки кита Тимми, выброшенного на берег в Дании, переработают в биодизель Bild: из останков кита Тимми, выброшенного на берег в Дании, сделают биодизель

Москва9 июн Вести.Останки горбатого кита Тимми, выброшенного на датский остров Анхольт после неудачной попытки спасения в Германии, переработают в биодизель. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя компании Daka Denmark, которая специализируется на утилизации биологических отходов.

Предприятие Daka Denmark заберет тушу кита и переработает ее на заводе в городе Раннерс говорится в материале

Согласно публикации Bild, весь жир погибшего кита будет превращен в биодизель, а оставшиеся ткани переработают в белковую массу (своеобразную муку). Эту биомассу планируется использовать как топливо на цементном заводе. Воду, выделяющуюся в процессе утилизации, специалисты очистят и направят во фьорд.

Исследователи намерены сохранить часть скелета Тимми для будущих поколений. Кости кита пополнят собрание Национального музея естественной истории в Копенгагене.

Тимми был впервые замечен в марте у берегов Тиммендорфер-Штранд; несмотря на попытки экспертов и волонтеров спасти его, в начале мая животное было обнаружено мертвым у берегов Дании.