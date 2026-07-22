© Горбатые киты защищают других морских животных от косаток. Учёные пока не могут объяснить этот феномен., Globallookpress

ДНК-анализ не подтвердил гибель кита Тимми у берегов Дании Bild: ДНК-анализ не подтвердил гибель горбатого кита Тимми у берегов Дании

Москва22 июл Вести.Генетическая экспертиза показала, что обнаруженный ранее у берегов Дании мертвый кит не является горбатым китом по кличке Тимми, сообщила газета Bild, ссылаясь на результаты анализа.

Образцом ДНК Тимми послужил фрагмент ткани кита, который был получен во время крепления к спинному плавнику млекопитающего трекера. Этот фрагмент отправили в лабораторию и сопоставили с пробой, взятой у обнаруженного на датском острове Анхольт кита.

Генетическая экспертиза показала, что ДНК-профили не совпадают, из чего следует, что обнаруженный у острова Анхольт кит — это не Тимми.

Однако, как уточняет издание, пока все же нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос.

Дело в том, что процедура взятия образцов не была зафиксирована независимыми свидетелями. Кроме того, независимая сторона не контролировала и отправку биоматериала.

В каких условиях хранились пробы также неизвестно. При этом отмечается, что качество материала при неправильном хранении могло ухудшиться.

Однако многое указывает и на то, что обнаруженный кит — это Тимми. Так, на его туше обнаружен спутниковый трекер, данные о местоположении которого свидетельствуют, что Тимми вынесло мертвым на берег Анхольта. Эти сведения позже проверяли эксперты министерства окружающей среды, которые пришли к выводу, что данные верны.

Тимми был впервые замечен в марте у берегов Тиммендорфер-Штранд. Эксперты и волонтеры пытались спасти млекопитающее. В начале мая появились сообщения, что Тимми обнаружили мертвым у берегов Дании.