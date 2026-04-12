Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России судно

Москва12 апр Вести.Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море грузовой корабль под панамским флагом, который, по предварительным данным, шел из России. Судно Hui Yuan следовало в испанский город Лас-Пальмас, передает SVT.

По данным вещателя, сухогруз подозревается в нарушении экологических норм. Начато предварительное расследование.

В воскресенье утром Береговая охрана поднялась на судно возле Истада по подозрению в экологических преступлениях говорится в сообщении

В марте шведская береговая охрана задержала несколько судов, которые подозреваются в использовании чужого флага.