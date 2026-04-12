Москва12 апрВести.В посольстве РФ в Стокгольме сообщили, что граждан России нет на борту судна "Хуэй Юань", членов которого власти Швеции заподозрили в экологических преступлениях. Передает агентство РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.
Утром в воскресенье представители береговой охраны Швеции поднялись на борт судна "Хуэй Юань", шедшего под панамским флагом.
В ответ на наш запрос шведская береговая охрана в рабочем порядке сообщила, что российских граждан на борту нетсообщили в посольстве
В марте шведская береговая охрана задержала несколько судов, которые подозреваются в использовании чужого флага.