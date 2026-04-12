Посольство: россиян нет на борту задержанного в Швеции судна

Москва12 апр Вести.В посольстве РФ в Стокгольме сообщили, что граждан России нет на борту судна "Хуэй Юань", членов которого власти Швеции заподозрили в экологических преступлениях. Передает агентство РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

Утром в воскресенье представители береговой охраны Швеции поднялись на борт судна "Хуэй Юань", шедшего под панамским флагом.

В ответ на наш запрос шведская береговая охрана в рабочем порядке сообщила, что российских граждан на борту нет сообщили в посольстве

В марте шведская береговая охрана задержала несколько судов, которые подозреваются в использовании чужого флага.