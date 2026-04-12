Москва12 апр Вести.Береговая охрана Швеции отпустила балкер Hui Yuan, который ранее был задержан по подозрению в нарушении экологического законодательства.

Как утверждают шведские моряки, капитан судна признал нарушение.

Капитан балкера Hui Yuan признал факт нарушения законодательства Швеции в сфере защиты окружающей среды и внес деньги для будущих штрафов. В связи с этим судну разрешается покинуть Швецию говорится в пресс-релизе береговой охраны

Ранее на борт балкера Hui Yuan, который ходит под флагом Панамы, поднялись сотрудники береговой охраны Швеции. Уточняется, что судно идет из России в испанский порт Лас-Пальмас.

3 апреля шведские силовики задержали танкер Flora 1, который также заподозрили в нарушении экологического законодательства. По мнению властей Королевства, судно причастно к разливу нефти к востоку от острова Готланд.

Правда береговой охране не удалось доказать причастность Flora 1 к нарушению, и танкер отпустили.