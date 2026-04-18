У границ России заметили шведский самолет разведки после атаки ВСУ на Ленобласть

После атаки БПЛА на Ленобласть у границ РФ заметили шведский самолет разведки У границ России заметили шведский самолет разведки после атаки ВСУ на Ленобласть

Москва18 апр Вести.Шведский самолет-шпион радиоэлектронной разведки S102B Korpen появился неподалеку от российской границы в акватории Балтийского моря после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ленинградской области.

Об этом пишет газета "Московский комсомолец", ссылаясь на данные сервисов, позволяющих отслеживать перемещение воздушных судов в реальном времени.

В публикации говорится, что самолет с позывным SVF680 находился в местности, где возможно проведение наблюдения за радиотехнической обстановкой.

Отмечается, что подобные полеты также были зарегистрированы 13, 14 и 16 апреля.

Ранее сообщалось, что самолет НАТО около двух часов вел разведку вблизи украинской границы.