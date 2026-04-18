Москва18 апрВести.Шведский самолет-шпион радиоэлектронной разведки S102B Korpen появился неподалеку от российской границы в акватории Балтийского моря после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ленинградской области.
Об этом пишет газета "Московский комсомолец", ссылаясь на данные сервисов, позволяющих отслеживать перемещение воздушных судов в реальном времени.
В публикации говорится, что самолет с позывным SVF680 находился в местности, где возможно проведение наблюдения за радиотехнической обстановкой.
Отмечается, что подобные полеты также были зарегистрированы 13, 14 и 16 апреля.
Ранее сообщалось, что самолет НАТО около двух часов вел разведку вблизи украинской границы.