Шведский разведсамолет замечен у границы России в Латвии и Эстонии

Москва26 мая Вести.Шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR был замечен в воздушном пространстве Латвии и Эстонии вблизи с российскими границами. Об этом ТАСС сообщил источник.

По данным собеседника агентства, воздушное судно вылетело с эстонского военного аэродрома Эмари и далее совершало полеты в восточном направлении, курсируя вдоль территорий Эстонии и Латвии.

Уточняется, что самолеты данного типа способны вести разведку на расстоянии нескольких сотен километров при полете на рабочей высоте около 6,5 км.

Собеседник агентства напомнил, что ранее этот же самолет наблюдался над Балтийским регионом, включая районы вдоль границ с Калининградской областью и над восточной частью Европы.