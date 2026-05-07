Самолет разведки ВВС Швеции третий день подряд кружит над Черным морем

Шведский самолет-разведчик на протяжении трех дней летает над Черным морем Самолет разведки ВВС Швеции третий день подряд кружит над Черным морем

Москва7 мая Вести.Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV шведских ВВС на протяжении трех дней летает над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Аналогичное судно летало по схожему маршруту 5 и 6 мая. Во вторник борт кружил шесть с половиной часов, в среду – около семи.

Самолет отправился из румынского Бухареста около 9.00 мск. Пролетая над восточной частью моря, он начал перемещаться по траектории петли примерно в 220 километрах от Сочи.

Агентство проанализировало последние характеристики его полета: судно двигалось со скоростью около 800 километров в час на высоте приблизительно 11,8 километров.

Ранее разведывательный дрон НАТО подал сигнал бедствия в небе над Черным морем.