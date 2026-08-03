Москва3 авгВести.Разведывательный самолет НАТО Bombardier Artemis II провел над акваторией Черного моря рекордные девять часов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
Самолет вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце около 09.00 мск и затем на протяжении девяти часов курсировал над нейтральными водами в южной части Черного моря с запада на восток и обратносказал собеседник агентства
По его словам, обычно данный самолет выполняет над водной поверхностью два-три захода, что занимает около двух-трех часов.
Сегодняшний же полет стал рекордным по продолжительности, он завершился на аэродроме вылета только около 18.00 мскзаметил источник
Он добавил, что самолет не совершал промежуточных посадок для дозаправки и не пересекал воздушные границы других государств.
Также сегодня самолет-разведчик НАТО был замечен в воздушном пространстве стран Прибалтики, в том числе у побережья Эстонии в районе Финского залива.