Разведывательный самолет НАТО провел над Черным морем рекордные девять часов ТАСС: самолет-разведчик НАТО провел над акваторией Черного моря девять часов

Москва3 авг Вести.Разведывательный самолет НАТО Bombardier Artemis II провел над акваторией Черного моря рекордные девять часов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Самолет вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце около 09.00 мск и затем на протяжении девяти часов курсировал над нейтральными водами в южной части Черного моря с запада на восток и обратно сказал собеседник агентства

По его словам, обычно данный самолет выполняет над водной поверхностью два-три захода, что занимает около двух-трех часов.

Сегодняшний же полет стал рекордным по продолжительности, он завершился на аэродроме вылета только около 18.00 мск заметил источник

Он добавил, что самолет не совершал промежуточных посадок для дозаправки и не пересекал воздушные границы других государств.

Также сегодня самолет-разведчик НАТО был замечен в воздушном пространстве стран Прибалтики, в том числе у побережья Эстонии в районе Финского залива.