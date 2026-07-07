Самолет-разведчик НАТО несколько раз пролетел вокруг Калининградской области Самолет-разведчик НАТО заметили у Калининградской области

Москва7 июл Вести.Самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis, принадлежащий НАТО, несколько раз пролетел вокруг Калининградской области.

Самолет использовал воздушное пространство Польши и Литвы и пространство над нейтральными водами Балтийского моря, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Борт прилетел с аэродрома в Констанце (Румыния).

Совершив несколько кругов, самолет направился обратно на аэродром базирования сказал собеседник агентства

Это не первый подобный маршрут Bombardier Challenger 650 Artemis II с начала лета. Самолет был замечен 4 июля и 6 июля.