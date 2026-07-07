Москва7 июлВести.Самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis, принадлежащий НАТО, несколько раз пролетел вокруг Калининградской области.
Самолет использовал воздушное пространство Польши и Литвы и пространство над нейтральными водами Балтийского моря, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Борт прилетел с аэродрома в Констанце (Румыния).
Совершив несколько кругов, самолет направился обратно на аэродром базированиясказал собеседник агентства
Это не первый подобный маршрут Bombardier Challenger 650 Artemis II с начала лета. Самолет был замечен 4 июля и 6 июля.