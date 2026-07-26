Морской спецназ РФ на Балтике отслеживает диверсантов под водой Журналист Попов рассказал о задачах морского спецназа на Балтике

Москва26 июл Вести.Морской спецназ в балтийском регионе ведет мониторинг за ситуацией и под водой, и над водой, сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Подразделение называется "Подводные диверсионные силы и средства" (ПДСС), а если по-простому - морской спецназ. Работают они как под водой, так и над водой. Если диверсанты или террористы замышляют что-то против нашей акватории, против наших гражданских или военных судов, тут включаются эти серьезные бойцы отметил Евгений Попов

Он сообщил, что бойцы морского спецназа отрабатывают оперативные погружения и стрельбы.

В рамках маневров производятся выстрелы из противодиверсионного гранатомета, из специального подводного автомата, который стреляет иглами. Диверсантов под водой спецназ пока не встречал. А на поверхности в акватории провокации соседей – это рутина добавил автор ИС "Вести"

По его словам, несколько недель назад корвет "Сообразительный" отогнал германский сторожевой корабль от танкера Kira с российской нефтью. Корвет на большой скорости подошел к танкеру и по радиосвязи предупредил европейцев, что готов открыть огонь. Этот маневр образумил европейских моряков.